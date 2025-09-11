Сольный концерт состоялся в рамках XX международного фестиваля академической музыки "Звезды на Байкале"

ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев на XX международном фестивале академической музыки "Звезды на Байкале" в Иркутске представил мировую премьеру своей сольной программы. Он исполнил произведения Шуберта, Шумана и Листа, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"11 сентября в Иркутске в рамках XX международного фестиваля академической музыки "Звезды на Байкале" состоялась мировая премьера - сольный концерт художественного руководителя фестиваля народного артиста России Дениса Мацуева. В новой программе прозвучали Соната № 21 Франца Шуберта, Арабеска Роберта Шумана и Си-минорная соната Ференца Листа", - сообщили в пресс-службе.

Концерт прошел в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского. Билеты на него были раскуплены. Фестиваль проходит с 2 по 18 сентября.

О фестивале

Юбилейный XX фестиваль "Звезды на Байкале" открылся 2 сентября на сцене Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского. Художественный руководитель фестиваля - народный артист России Денис Мацуев.