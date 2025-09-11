Неизвестные факты истории острова Сухо откроют в художественном фильме

Премьера картины Руслана Тихомирова состоится в январе 2026 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Премьера художественного фильма "Остров Сухо" состоится в январе 2026 года. Многие факты героической защиты острова впервые станут известными широкой публике, рассказал на сессии в рамках XI Форума объединенных культур в Мариинском дворце председатель архивного комитета Санкт-Петербурга Петр Тищенко.

"В январе мы ждем премьеру фильма "Остров Сухо" о сражении за Дорогу жизни. При подготовке сценария режиссером Русланом Тихомировым использовались многие архивные материалы и свидетельства, многие впервые становятся известными", - сказал Тищенко.

Съемки начались в Петербурге в 2024 году. Идея создания фильма о битве за этот участок земли на Ладоге, который имел стратегическое значение для снабжения осажденного Ленинграда, родилась у режиссера после посещения острова и знакомства с его историей.

Атака на остров Сухо

В период блокады Ленинграда остров Сухо имел стратегическое значение, так как находился на пути следования караванов судов, осуществляющих перевозки жизненно необходимых грузов для осажденного города и эвакуацию ленинградцев в тыл, а также вооружение, боеприпасы и подкрепление для Ленинградского и Волховского фронтов. Захват острова позволил бы врагу прекратить деятельность Большой водной трассы Дороги жизни. Перерезав коммуникацию, он бы без больших боевых усилий задушил Ленинград голодом. И еще одно важное обстоятельство: остров Сухо находится в 37 км от Новой Ладоги, где располагались штаб и главная база флотилии. Остров прикрывал вход в Волховскую губу, и в случае его захвата создавалась угроза уничтожения нашей флотилии и прорыва в тыл Волховского фронта.

22 октября 1942 года советские войска отразили вражескую атаку на остров Сухо. Это стало кульминацией в борьбе за коммуникации на Ладожском озере.