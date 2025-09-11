По словам сербского актера, для рынка и зрителя зарубежных стран такие адаптации работают и воспринимаются органично

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Интерес зарубежных зрителей к франшизе фильма "Холоп" режиссера Клима Шипенко подтверждает универсальность и органичность сюжета, сказал ТАСС в кулуарах XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур сербский актер Милош Бикович, сыгравший в фильме главную роль.

"Я смотрел оригинал, турецкую и французскую версии. В любой из них история достаточно похожа на нашу. Нет ничего такого, что я бы сказал: "Ага, это отдельное кино". Это просто версия нашего фильма. И это так и должно быть, оно не должно отличаться, иначе это не будет франшизой", - добавил он. По его словам, для рынка и зрителя зарубежных стран такие адаптации работают и воспринимаются органично.

"Это прекрасно. Значит, мы создали понятную историю, которую хотят переснимать. Так и должно быть для франшизы", - подчеркнул актер, отвечая на вопрос ТАСС о зарубежных адаптациях франшизы "Холоп".

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.