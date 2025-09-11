Валентин Работенко отметил, что с 2018 года премия уже привлекла 220 тыс. участников из 147 стран мира

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Организаторы Международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта "Кардо" планируют расширить свое присутствие в Африке. Об этом гендиректор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин заявил журналистам на серии мероприятий "Платформа будущего: 100 проектов России" в Национальном центре "Россия".

Так, по его словам, премия "Кардо" с 2018 года уже привлекла 220 тыс. участников из 147 стран мира.

"Это целая система, которая каждый год, из года в год эволюционирует. Наша задача развиваться и дальше. Сегодня мы очень сильно представлены амбассадорами в Латинской Америке. Уже достаточно уверенно существуем в Азии. В этом году идем в Африку. Предполагаю, что количество участников из Африки в следующем году будет гораздо больше, чем в этом", - подчеркнул глава президентской платформы.

Иностранные участники, по словам Бетина, говорят о том, что такого "внимания на уровне государства ни в одной стране мира к уличным культурам и спорту нет". Он подчеркнул, что "Кардо" - в первую очередь, это не просто конкурс, а международная премия. "Фактически единственная в мире премия в сфере уличных культур и искусств. Эта та история, которая дает возможность любому человеку <…> выйти на мировую арену", - сказал Бетин.

В беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор премии "Кардо" Валентин Работенко отметил, что в проекте участвуют более 15 стран Африки, такие как Египет, Нигерия, Южная Африка, Алжир, Гана, Конго и другие.

"Основная задача - обеспечить участие большинства стран континента уже к 2026 году. Также планируется выстроить системную работу с участниками, экспертами и провести три национальных этапа на территории Африки. В 2025 году состоялось подписание соглашения о намерениях открытия представительства "Кардо" в Африке между организациями БФРУКС "Кардо" и Smile Nation Foundation, в период 2025-2026 годов состоится полноценное открытие", - сказал Работенко.

О премии

"Кардо" - Международный конкурс-премия развития уличной культуры и спорта президентской платформы "Россия - страна возможностей", учреждена в 2018 году для поддержки талантов в этой сфере. В 2025 году финал конкурса-премии прошел в Ставрополе.