В Дагестане и Узбекистане откроются "кинозалы дружбы" для фильмов стран СНГ

Расширение кинопоказа должно сопровождаться созданием инфраструктуры и цифровой дистрибуцией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Открытие первых "кинозалов дружбы", где будут демонстрироваться фильмы стран СНГ, откроются в Дагестане и Узбекистане. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов на сессии "Кино как диалог культур: СНГ сегодня и завтра" в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Первые кинозалы будут открываться в Дагестане, в Узбекистане, так называемые кинозалы дружбы, где в рамках экранного времени, располагаемого этими кинозалами, будет демонстрироваться наш кинематограф регионов Содружества", - отметил он. Соснов добавил, что сейчас такой же подход прорабатывается и с другими странами.

По его словам, расширение кинопоказа должно сопровождаться созданием инфраструктуры и цифровой дистрибуцией. "Если мы понимаем, что каждая из наших кинематографий ограничена на текущий момент национальным рынком и обладает потенциалом международных продаж, которые по отношению к национальному рынку пока меньше, значит, он должен развиваться. <…> И здесь очень верно отметили, что [это происходит] не только с помощью офлайн-дистрибуции, но слава богу, теперь мы живем в рамках цифровых платформ, и в этом моменте даже становится проще", - отметил он.

Соснов также подчеркнул значение продвижения фильмов. "Мало просто выложить контент на доступные ресурсы. <…> Это возможность маркетинга, движения, рассказа о том, что выходит, поддержание постоянной информационной повестки", - добавил он.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.