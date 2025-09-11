Фильм выйдет в прокат 2 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Съемки экшен-сцен с участием флота были наиболее сложными при работе над семейным приключенческим фильмом "Нахимовцы. Янтарный берег", который выйдет в прокат 2 октября. Об этом сообщил в беседе с ТАСС режиссер-постановщик картины Дмитрий Губарев.

"Самым сложным было снимать, конечно, экшен-сцены, которые в нашей картине в достаточном количестве представлены. Наш консультант, контр-адмирал Евгений Сирота помогал нам в съемках экшен-сцен. Потому что, когда флотский командир берет рацию режиссера и говорит: "Не мешай, сейчас корабль придет ровно в тот фарватер, в который вам надо под кадр", ровно так все и происходит", - рассказал он.

Картина рассказывает о том, как 14-летний Егор, переехав с мамой из Санкт-Петербурга в Калининград, начинает новую жизнь: другое учебное заведение - калининградское Нахимовское училище, новые знакомства, друзья, обстоятельства и заботы. Он решает завоевать авторитет и представляется родным братом легендарных нахимовцев Логиновых. И план поначалу работает - популярность позволяет ему стать звездой класса. Режиссер рассказал, что в картине шпионы пытаются совершить террористический акт в Калининградском заливе, но им это не удается.

Генеральный продюсер "Каро продакшн" и продюсер фильма "Нахимовцы" Юрий Обухов отметил, что после выхода первой части зрители интересовались судьбой героев фильма и спрашивали о продолжении. Поэтому было принято решение снять вторую часть. Делать прогнозы об успехе второй картины продюсер не стал.

"Обычно никогда не загадываем про успех, потому что не принято про успех, но когда мы первый раз показали картину, она была принята очень тепло. <…> Если есть такой интерес, а что будет дальше, как не оправдать ожидания наших зрителей и не снять продолжение? Поэтому мы считаем, что, если народ требует, зритель требует, то мы должны прислушаться к мнению", - поделился он.

О продолжении

Обухов также сообщил, что работа над третьей частью фильма "Нахимовцы" может начаться уже летом 2026 года.

"Мы надеемся, что в самое ближайшее время мы приступим к съемкам трилогии, третьего фильма "Нахимовцы", и мы опять вернемся в Санкт-Петербург. У нас в понедельник будет защита нашего проекта в Фонде кино. Если нам повезет, мы надеемся, то мы на следующее лето планируем вернуться к вам", - сказал он.

Раскрывать замысел нового фильма Обухов не стал, подчеркнув, что это пока секрет. При этом продюсер отметил, что это будет "еще увлекательней, чем вторая картина, это я вам обещаю".

Исполнитель роли Егора во второй части фильма "Нахимовцы. Янтарный берег" Тимофей Иванов не стал раскрывать, предполагает ли финал картины продолжение - третью часть. Он выразил предположение, что в новом фильме может быть другая сюжетная линия.