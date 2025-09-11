В Петербурге показали историю блокадных дней в фотографиях

Выставка продлится до 4 ноября 2025 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Трагедия блокады Ленинграда в объективе фотокорреспондента Бориса Кудоярова стала темой выставки в музее печати в Санкт-Петербурге. Как отметили в пресс-службе музея, за 872 блокадных дня фотограф сделал более 3 тыс. фотоснимков, которые были опубликованы в различных газетных изданиях Советского Союза.

"Представленные на выставке в Музее печати фотографии относятся к нескольким разделам "Ленинградского цикла" Бориса Кудоярова: "Первые дни блокады", "Тяжелые дни блокады", "Ижорский и Кировский заводы", "Активная оборона", "Тыл - фронту", "Ладога - Дорога жизни", "Прорыв блокады", - говорится в сообщении.

Помимо визуального ряда, на выставке особое место занимают широко используемые военными фотокорреспондентами в годы Великой Отечественной войны малоформатные фотоаппараты Leica I (Leica A) и ФЭД.

Кудояров прибыл в город 8 сентября, как раз в тот день, когда сомкнулось кольцо блокады, начались регулярные бомбардировки, появились первые жертвы, вспыхнули многочисленные пожары, один из которых уничтожил Бадаевские склады, где хранились запасы продовольствия. Борис Кудояров поставил перед собой задачу снимать как можно больше, чтобы создать подробную и документально точную хронику событий.

О музее

Государственный музей истории Санкт-Петербурга - один из крупнейших в России исторических музеев. В его фондах хранится более 1,3 млн экспонатов, отражающих историю города на Неве с момента его основания до современности. Центром музея является Петропавловская крепость с Петропавловским собором - одним из символов Санкт-Петербурга. Музей истории города объединяет несколько филиалов: Особняк Румянцева на Английской набережной, Музей-квартиру А.А. Блока, Музей С.М. Кирова, Музей "Монумент героическим защитникам Ленинграда" на площади Победы, Музей печати, Музей петербургского авангарда (дом Матюшина) и Шлиссельбургскую крепость Орешек.