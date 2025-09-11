В Русском доме в Берлине открылась выставка, посвященная российскому паблик-арту

Экспозиция рассказывает о том, как в современной России сложились условия, где индивидуальный язык ценится выше следования моде

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Выставка, посвященная современному российскому уличному искусству (паблик-арту), открылась в Русском доме в Берлине. Она продлится до 31 июля 2026 года, передает корреспондент ТАСС.

Открытие состоялось в рамках Берлинской недели искусств. Выставка демонстрирует развитие современного уличного искусства, а также его актуальность в культурной жизни, ее посетители смогут открыть для себя новые художественные перспективы.

Выставка подготовлена художником, скульптором и инженером-архитектором Романом Ермаковым вместе с куратором, исследователем, экспозиционером и продюсером Анной Малик-Короленковой. В ее основе лежит широкое исследование, объединяющее авторские практики и институциональные инициативы, которые формируют поле современного паблик-арта. В экспозиции представлены произведения авторов, работающих с различными медиа: от монументальных росписей и скульптур до графики, цифровых принтов, мебели и объектов окружающей среды. Выставка рассказывает о том, как в современной России сложились условия, где индивидуальный язык ценится выше следования моде.

На открытии выступил директор Русского дома в Берлине Павел Извольский. Он отметил, что в 1922 году в Берлине открылась "Первая русская художественная выставка". В галерее Ван Димен зрители, по его словам, впервые увидели русский авангард, "тогда еще дерзкий, непривычный, ломавший привычные рамки". "Для Советской России это было не просто искусство, а инструмент культурной дипломатии: через живопись, графику, архитектурные проекты молодое государство заявляло о себе миру", - подчеркнул Извольский. Выставка, как указал он, вошла в историю как одна из ключевых для развития искусства всего XX века.

"Сегодня, сто с лишним лет спустя, мы снова возвращаемся к тому же самому чувству: опять Берлин, опять Россия, опять искусство. Только теперь вместо Малевича и Родченко художники паблик-арта, работающие в другой эстетике, с другими материалами и смыслами, но с тем же духом поиска и прорыва. Их творчество обращено к городу, к людям, к открытому пространству, и снова открывает то, что раньше казалось невозможным", - констатировал директор Русского дома.

Столица паблик-арта

"Мы перекидываем этот культурный мост не случайно", - продолжил Извольский. Берлин, как пояснил он, давно заслуженно считается европейской столицей уличного искусства. "Каждый, кто хотя бы раз побывал здесь, ощущал особую атмосферу города, где улицы становятся музеями под открытым небом, а каждый граффити и арт-объект рассказывает свою историю", - сказал он.

Извольский подчеркнул, что цель выставки заключается в том, чтобы показать современный российский паблик-арт, уникальность и самобытность этого направления. "Выставка призвана не только представить работы художников, но и создать пространство для диалога, обмена идеями и понимания того, как российский паблик-арт вписывается в мировое художественное сообщество", - резюмировал директор Русского дома.

Выставка вызвала живой интерес среди посетителей. Посмотреть на экспозицию пришли не только многочисленные соотечественники, но и жители Германии, увлекающиеся русской культурой. Присутствующие на вернисаже авторы работ подробно рассказали о них посетителям. Во время вечера гости Русского дома активно обсуждали экспозицию и делились впечатлениями.