В Ташкенте на концерте выступили лауреаты конкурса вокалистов им. Глинки

ТАШКЕНТ, 12 сентября. /ТАСС/. В столице Узбекистана 11 сентября состоялся концерт с участием заслуженной артистки России Альбины Шагимуратовой и лауреатов международного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В начале представления оркестранты сыграли "Хорезмское праздничное шествие" народного артиста Узбекской ССР Сулеймана Юдакова. Солистка Мариинского театра и художественный руководитель конкурса вокалистов им. М. И. Глинки Альбина Шагимуратова исполнила арию из оперы "Норма" итальянского композитора Винченцо Беллини. Шедевры классической музыки от Моцарта и Верди до Мусоргского и Римского-Корсакова в исполнении лауреатов конкурса в лице Отабека Назирова, Екатерины Бегунович, Кирилла Попова, Мирослава Молчанова, Константина Федотова и Екатерины Лукаш были встречены овациями со стороны зрителей.

"Я безумно счастлива находиться в солнечном Ташкенте. Здесь прекрасная публика, замечательные артисты, прекрасный оркестр и дирижер, - отметила Лукаш во время антракта. - Мы сегодня исполняем для нашей великолепной публики разнообразную программу, я надеюсь [она] останется в сердцах зрителей".

Своими впечатлениями поделился директор ГАБТ им. А. Навои Алибек Кабдурахманов: "Я очень счастлив, что это мероприятие произошло у нас здесь. Я очень счастлив, что являюсь частичкой этого происходящего. Для меня это большое счастье". Кабдурахманов назвал важным для себя, чтобы подобные мероприятия проходили в разных форматах и были бы как можно чаще.

Конкурс вокалистов имени Глинки - продолжение дела Ирины Архиповой

Шагимуратова отметила, что концерт прошел с огромным успехом. "Я очень довольна. Довольна и своими лауреатами, они замечательно пели, на высоком уровне, - сказала она ТАСС. - И многие из них приехали впервые в Ташкент. Это моя родина, я здесь родилась, много лет прожила, закончила музыкальную, общеобразовательную школу. Поэтому для меня Ташкент - родной город".

По словам певицы, гастрольный тур, охватывающий множество городов России и Ближнего зарубежья, - это огромный труд, а само мероприятие проходит в год столетия Ирины Архиповой (1925-2010), советской и российской оперной певицы, народной артистки СССР. Тур посвящен ей, он начался в Санкт-Петербурге и завершится в Минске. "Конкурс вокалистов имени Михаила Ивановича Глинки - это такое большое-большое продолжение большого, великого дела Ирины Константиновны Архиповой. <...> Вообще этот конкурс - это наша большое культурное историческое наследие. Он существует с 1960 года и ее бессменным руководителем, председателем жюри всегда была великая артистка, царица русской оперы Ирина Константиновна Архипова. И после ее ухода в 2010 году этот конкурс практически не проходил". Шагимуратова рассказала, что она по собственной инициативе возродила этот конкурс и руководит им с 2019 года.

Заслуженная артистка России выразила благодарность Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку культурных начинаний и конкурса в частности.

