Меры должны включать в себя финансовые стимулы и социальные гарантии, считает Александр Рыжинский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Молодые музыканты будут соглашаться строить карьеру в регионах, если будут созданы специальные условия, включая финансовые стимулы и социальные гарантии. Таким мнением с ТАСС поделился ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

По его словам, в настоящее время большинство выпускников столичных вузов стараются остаться в Москве, где сосредоточены ведущие театры и филармонические коллективы. "Просто так люди, которые уже работают в московских оркестрах, никогда не уедут. Нужно создавать условия - это и квартиры, и подъемные, и региональные программы. Только в этом случае можно рассчитывать, что лучшие музыканты будут работать за пределами столицы", - сказал он.

Рыжинский подчеркнул, что в Гнесинке студенты начинают профессиональную деятельность уже во время учебы. "Мы постоянно взаимодействуем с регионами, и к нам поступают заявки от оркестров музыкальных театров. У нас есть проект с Ямало-Ненецким автономным округом: там студенты проходят оплачиваемую практику, а некоторые после этого остаются и начинают карьеру", - рассказал ректор.

Ректор Гнесинки добавил, что опыт регионов, где проводится целенаправленная политика в сфере культуры, показывает эффективность таких мер. "Почему в Тюменский оркестр едут лучшие музыканты? Потому что там созданы условия, благодаря которым коллектив звучит не хуже столичных. Даже там, где изначально не было базы или консерватории, постепенно формируются сильные ансамбли", - сказал он.

Ректор напомнил о федеральной программе "Земский работник культуры", которая предусматривает поддержку специалистов, готовых переехать в регионы. По его словам, подобные инициативы должны стать системными, чтобы подготовленные музыканты распространяли свои знания и опыт по всей стране, а не только в столичных центрах

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума являются деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме ожидается выступление более 400 спикеров из России и зарубежья. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.