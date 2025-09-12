Умерла Тамара Уржумова

Актрисе было 80 лет

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Актриса Тамара Уржумова, известная по фильму "На всю оставшуюся жизнь", умерла в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на портале "Кино-театр.ру".

Уржумова умерла 2 августа. Причина смерти не указана.

Актриса родилась 12 октября 1944 года. В 1967 году окончила Ленинградский театральный институт. Играла в Ленинградском театре юных зрителей, затем в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (ныне "Балтийский дом"). Снималась в картинах "Проводы белых ночей", "На всю оставшуюся жизнь", "Жизнь Клима Самгина", "Прохиндиада 2", "Тоталитарный роман", "Пушкин: последняя дуэль" и других.