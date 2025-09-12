Ценность конкурса заключается в национальном единстве и взаимном уважении, отметил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Порядка миллиарда человек смогут стать зрителями Международного песенного конкурса "Интервидение-2025". Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на жеребьевке стран - участниц конкурса в Национальном центре "Россия".

"Вы приехали, как Сергей Викторович Лавров (министр иностранных дел РФ - прим. ТАСС) сказал, из 23 стран. В наших странах живет более 3 миллиардов человек. И если хотя бы каждый третий житель наших стран включит телевидение, то аудитория этого шоу будет миллиард. Вот сколько людей может вас посмотреть", - сказал Новиков, обращаясь к участникам церемонии.

Он подчеркнул, что ценность конкурса заключается в национальном единстве и взаимном уважении.

