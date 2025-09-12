Россия выступит девятой на "Интервидении"

Жеребьевка проходит в Национальном центре "Россия"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Порядок выступления более половины участников международного песенного конкурса "Интервидение" определен. Согласно ему, Россия выступит девятой, передает корреспондент ТАСС с церемонии жеребьевки.

Жеребьевка проходит в Национальном центре "Россия". В церемонии нашли отражение традиции и символы русской культуры. Так, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) - именно он представит страну на "Интервидении" - налил кипяток из самовара в одну из чашек, установленных на "колесе фортуны". После нагревания на ней проступил порядковый номер - девять.

"Интервидение" - песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годы при Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Он проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией, отделившейся от OIRT Европейским вещательным союзом. В конкурсе участвовали не только социалистические страны и государства, близкие к СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды и Португалия.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве. Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

ТАСС - информационный партнер конкурса.