САМАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка "Время ТАСС: Куйбышев - Самара", подготовленная информационным агентством в сотрудничестве с администрацией Самары, открылась накануне Дня города, празднование которого пройдет 13 и 14 сентября. Экспозиция состоит из архивных кадров фотохроники середины и второй половины ХХ века, передает корреспондент ТАСС.

"В год 80-летия Великой Победы ТАСС представляет выставочный проект, который рассказывает о жизни города на протяжении полувека - от военных лет до переломного 1991 года, когда не стало СССР, а Куйбышеву вернули его историческое имя. В архивных кадрах оживают истории горожан - рабочих и мастеров, ученых и летчиков космонавтов, и знаковые события советского времени - военный парад 1941 года, запуск крупнейшей ГЭС, открытие Куйбышевского метро, возведение Монумента Славы", - следует из описания выставки.

Выставка размещена на центральной площади имени В. Куйбышева. Она состоит из 36 уникальных фотографий признанных мастеров фотохроники ТАСС. В своих кадрах Федор Кислов и Марк Марков-Гринберг запечатлели будни Великой Отечественной войны. Фотокорреспонденты агентства Алексей Брянов, Юрий Белозеров, Николай Никитин, Александр Батанов, Владимир Савостьянов и другие в своих снимках сохранили память о десятилетиях, когда Куйбышев стал кузницей кадров для авиационной и ракетно-космической отраслей, исторических событиях и встречах, и отразили повседневную жизнь города. Их работы - это масштабная фотолетопись трудового города, отражающая мощь индустрии и душевную теплоту жителей Поволжья.

На выставке представлены уникальные кадры военного парада и демонстрации трудящихся 7 ноября 1941 года, состоявшихся на площади Куйбышева. Можно увидеть фотосвидетельства знаковых событий, таких как строительство Жигулевской ГЭС и возведение Монумента Славы в Куйбышеве, сборка самолета и ракетного двигателя. В объективы фотокорреспондентов ТАСС попали советские летчики-космонавты, включая Юрия Гагарина, государственные деятели, в том числе министр обороны СССР Дмитрий Устинов, яркие личности, например, единственная женщина-капитан в Волжском речном пароходстве Эльза Меркулова, а также ответственный руководитель ТАСС Яков Хавинсон в рабочем кабинете в Куйбышеве в период эвакуации.

Широко отражена в снимках культурная жизнь Куйбышева - можно увидеть кадры из спектаклей городского драматического театра и премьерного показа в академическом театре оперы и балета, выступлений Волжского народного хора. Фотокорреспонденты ТАСС запечатлели жизнь городских улиц и волжские пейзажи, отдыхающих на их фоне горожан и рыбаков с уловом.

Фотовыставка доступна для всех желающих, в том числе во время празднования Дня города Самары 13 и 14 сентября. Глава города Иван Носков в воскресенье посетит экспозицию вместе с участниками делегаций из Белоруссии и Абхазии.

О связи ТАСС с Самарой

История города Куйбышев (ныне Самара - прим. ТАСС) связана с ключевыми событиями в жизни страны и с историей агентства ТАСС. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал "запасной столицей", где разместились эвакуированные предприятия и учреждения, в числе которых было и агентство ТАСС. Больше 400 сотрудников ТАСС работали в Куйбышеве в период эвакуации с 1941 года по 1943 год.

Редакция агентства организовала масштабное радиовещание, - передавала важную информацию и боролась с немецкой пропагандой в эфире. Кроме того, транслировались музыкальные концерты, в том числе в исполнении артистов эвакуированного в Куйбышев Большого театра. Мастерская, где создавались знаменитые агитационные плакаты "Окна ТАСС", располагалась на центральной площади города в здании современного театра оперы и балета.