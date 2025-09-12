Ей было 88 лет

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 сентября. /ТАСС/. Заслуженная артистка России, народная артистка Карелии Виено Микшиева (Кеттунен) умерла в возрасте 88 лет, сообщает национальный театр Карелии во "Вконтакте".

"Ушла из жизни заслуженная артистка России, народная артистка Карелии Виено Григорьевна Микшиева (Кеттунен). В 1952 году 15-летняя Виено Григорьевна поступила в студию Карело-Финского драматического театра, и с тех пор вся творческая деятельность актрисы была неразрывно связана с единственным в ее жизни коллективом. Сотни сыгранных ролей, тысячи спектаклей на финском, карельском и русском языках", - указано в сообщении.

Кеттунен была яркой представительницей традиций отечественной психологической театральной школы, умело создавая живые образы людей, раскрывала их сущность и глубину характеров. "Многие поколения актеров театра воспитывались на творческом общении с этим удивительным человеком. Зрелая актриса и опытный мастер сцены, Виено Микшиева уделяла много внимания воспитанию молодых актеров", - добавили в театре.

Коллектив Национального театра Карелии глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким, разделяя с ними горечь утраты.