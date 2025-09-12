По словам народного артиста России, театральное искусство способно укреплять взаимопонимание между народами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Театральное искусство является одним из ключевых средств для межкультурного диалога, считает художественный руководитель Государственного театра наций народный артист РФ Евгений Миронов. Такое мнение он выразил во время итоговой сессии в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"В современных условиях развития международных отношений особую значимость приобретает культурная дипломатия. Театральное искусство выступает одним из важнейших инструментов межкультурного диалога, способствующего укреплению взаимопонимания между народами наших стран", - отметил он.

По его словам, благодаря работе предыдущих форумов в российском театральном репертуаре появились совместные международные постановки, а российские режиссеры успешно работают, например, в Китае. "Национальная культура сохраняет свою уникальность, одновременно обогащаясь опытом других стран", - подчеркнул Миронов.

Он также выделил секцию, которая объединила представителей театров России, Азии, Африки, Южной Америки и стран арабского мира. "Тема обсуждения - инвестирование в культурные проекты. Особенно важно то, что впервые на нашем форуме были приглашены руководители бизнеса и государственных корпораций. Мы обсуждали формы поддержки международных театральных проектов как со стороны государства, так и частного сектора", - отметил он.

Дополнительно Миронов подчеркнул, что вторая секция была посвящена встрече с молодыми режиссерами, драматургами и руководителями театров. Основной темой стала современная литература и драматургия. "Именно драматургия и молодые режиссеры - фундамент развития театральной культуры. Они должны стать объединяющим началом для театров дружественных стран в будущем. Важно отметить, что в России, начиная с советских времен и по сей день, основное внимание всегда уделялось европейской и американской литературе и драматургии. Меньше известно нашим зрителям о писателях и драматургах из Индии, Китая, Бразилии и других стран", - отметил художественный руководитель.

В заключение он выразил мнение, что для дальнейшего развития межкультурного сотрудничества необходимо создать экспертную группу, которая будет мониторить современные тенденции в театральном искусстве наших партнеров, следить за фестивалями и форумами стран СНГ, налаживать новые контакты и организовывать системные связи между ключевыми культурными институтами и их представителями.

"Напоследок то, что особенно меня поразило на одной из сессий: практически все 27 докладов наших иностранных коллег - уважаемых представителей театральной общественности - содержали упоминания о наших российских классиках и спектаклях по их произведениям. Русская культура по-прежнему оказывает значительное влияние на их театры: постановки по произведениям наших классиков остаются лидерами, например, в Турции. Визуально по карте видно, насколько активно они заинтересованы во взаимных проектах", - резюмировал он.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.