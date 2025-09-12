Музею Большого Санкт-Петербургского государственного цирка передали костюм клоуна народного артиста СССР Олега Попова и афишу 1890 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор зимнего цирка в Париже Одет Буглион и артистка немецкого цирка Габриела Попов передали в дар музею Большого Санкт-Петербургского государственного цирка костюм клоуна народного артиста СССР Олега Попова и афишу 1890 года, передает корреспондент ТАСС.

Передача состоялась в рамках круглого стола секции "Цирк" XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Афиша 1890 года из частной коллекции цирка Бугалион. На этой афише представлены наездницы, которые работали в зимнем цирке, и они приезжали в Петербург. То есть это связь между нашим цирком и петербургским цирком", - рассказала Буглион.

Также коллекция музея пополнилась костюмом советского и российского артиста цирка Олега Попова, в котором тот работал на протяжении всей карьеры. "В этом образе он работал всю свою жизнь, он говорил, что тень артиста должна быть узнаваемой. И его кепка, он всегда все сам шил, он свои жилетки делал, свои штаны. Я видела, что в этом музее стоит его реквизит, и хорошо, что теперь появился и костюм", - сказала его жена немецкая артистка Габриела Попов.

Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков поблагодарил зарубежных коллег за привезенные экспонаты. Он отметил, что для цирка это "бесценно".

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и других стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.