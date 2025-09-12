По словам Сергея Белякова, договор поспособствует развитию циркового искусства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор "Росгосцирка" Сергей Беляков, представитель Московского государственного института культуры (МГИК) Василий Бурдонский, представитель Будапештского колледжа циркового искусства и современного танца и министр по возрождению циркового искусства Венгрии Петер Фекете подписали четырехсторонние соглашение, передает корреспондент ТАСС.

Подписание состоялась в рамках круглого стола секции "Цирк" XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Прежде всего я бы хотел пригласить российских педагогов в Будапешт, чтобы посмотреть, чему мы можем научиться и чему могут научиться они. Затем я хотел бы пригласить студентов на пару недель, чтобы посмотреть, чему они могут у нас научиться. Я надеюсь, что за это время студенты из Венгрии, России и других стран смогут сделать общий цирковой номер вместе. Я могу дать возможность показать этот номер в цирке, потому что я еще и директор", - объяснил ТАСС детали соглашения государственный секретарь по культуре и министр по возрождению циркового искусства Венгрии Петер Фекете.

Беляков назвал это событие "историческим", отметив, что ничего не может быть более правильным, чем передача опыта и талантов людей, занимающихся определенной профессией. По его словам, это повлечет за собой шаг вперед в развитии циркового искусства.

Генеральный директор добавил, что цирковое сотрудничество Венгрии и России было всегда. Он подчеркнул, что Венгерский цирк был построен еще в советское время при помощи российских строителей. "Мы этим гордимся и с радостью будем делиться опытом. И я считаю, что это очень хорошо", - заключил он.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и других стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

