САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Всероссийский день посвящения в духовики будет отмечаться 1 октября, в Международный день музыки. Первые посвященные этому мероприятия пройдут уже в 2025 году, сообщил ТАСС президент российского Духового общества имени Валерия Халилова Михаил Брызгалов на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Сообщалось, что решение учредить День посвящения в духовики было принято на общем собрании членов ассоциации "Духовое общество имени Валерия Халилова". Оно состоялось в рамках Форума объединенных культур.

"Мы хотим это сделать к Международному дню музыки, к дате 1 октября. Не будет никаких сценариев: мы попросили в регионах - я выступал перед министрами культуры, перед представителями духовых обществ в регионах, чтобы каждый придумал какое-то действо, и [поздравил] юных духовиков, выпускников музыкальных школ, [тех], кто первый раз пришел в оркестр, и взрослых, кто первый раз взял в руки музыкальный инструмент и встал в составе музыкального коллектива. Духовики - это сильные духом, это особая категория людей в музыке. Поэтому посвящение в духовики, мне кажется, - это такая яркая акция, и если ее будут проводить, она людям придется по душе", - сказал он.

Брызгалов отметил, что появление такого праздника будет способствовать популяризации духового искусства и "привлечению большего количества молодежи, детей и тех, кто будет играть на духовых инструментах, радовать людей и - самое главное - поправлять свое здоровье, потому что духовики - это достаточно крепкие и здоровые люди".

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.