Новые тома пополнили серию изданий о геноциде советского народа со стороны нацистов и их пособников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Историки в рамках федерального проекта "Без срока давности" собрали и опубликовали документы о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны на территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом рассказала ТАСС на площадке XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте РФ, член Общественной палаты Елена Малышева.

"Уже вышли собрания документальных источников, архивных документов в отношении этих регионов, все это делается в рамках проекта "Без срока давности". Новые тома пополнили серию изданий о геноциде советского народа со стороны нацистов и их пособников, которые были изданы с 2020 года", - сказала Малышева.

Аналогичная работа по фиксации преступлений фашисткой Германии проводится на недавно освобожденных территориях Донбасса и Новороссии, в частности на территории Мариуполя и Лисичанска. "Приняты уже судебные решения о понимании преступлений нацистов как факта геноцида, обоснованного с правовой точки зрения на основании вновь выявленных документов и обнаруженных мест захоронения", - добавила Малышева.

Она подчеркнула, что единая историческая память объединяет российские регионы, в том числе объединяет Донбасс и Новороссию с другими субъектами РФ.

Федеральный проект "Без срока давности" был впервые представлен в 2018 году и поддержан президентом РФ Владимиром Путиным. Цель проекта - сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении советских мирных граждан в годы Великой Отечественной войны.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.