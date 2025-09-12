Творческий вечер собрал в главной библиотеке страны родных писателя и друзей, известных политиков и литераторов

КИРОВ, 12 сентября. /ТАСС/. Выставка "Альберт Лиханов. В круге жизни" открылась в Российской государственной библиотеке в Москве. Представленные на выставке экспонаты рассказывают о неразрывной связи Альберта Лиханова с Вятской землей, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

"В Российской государственной библиотеке в Москве в рамках творческого вечера, посвященного 90-летию выдающегося писателя и общественного деятеля, открылась выставка "Альберт Лиханов. В круге жизни". Организатором мероприятия стал Российский детский фонд", - говорится в сообщении.

Более ста уникальных экспонатов, представленных на выставке, рассказывают о неразрывной связи Альберта Лиханова с Вятской землёй. В экспозиции - документы из семейного архива, хранящиеся в Центральном государственном архиве Кировской области, личные дневники, программы и проекты помощи детям, книжные издания из фондов Российской государственной библиотеки, Кировской государственной универсальной библиотеки им. Герцена, Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Грина, библиотеки им. А. А. Лиханова (г. Киров). Фотографии иллюстрируют наиболее важные события жизни и общественной деятельности Лиханова.

Творческий вечер собрал в главной библиотеке страны родных писателя и многочисленных друзей, известных политиков и литераторов. Почетными гостями выставки стали Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации и Алексей Бородин, народный артист РСФСР, художественный руководитель Российского академического молодежного театра.

По воспоминаниям Алексея Бородина, с Альбертом Лихановым его связывала многолетняя дружба. Спектакль "Письма к другу", поставленный по пьесе А. Лиханова и И. Шура в Кировском театре юного зрителя режиссером Бородиным в 1976 году, имел огромный успех. С этой постановкой театр стал лауреатом Премии Ленинского комсомола.

Выставка будет экспонироваться в Российской государственной библиотеке по 30 сентября 2025 года.

О писателе

Альберт Лиханов родился 13 сентября 1935 года в Кирове. Он окончил Уральский государственный университет в Свердловске (ныне Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург). С 2001 года был академиком Российской академии образования.

Работал в периодических изданиях, среди которых "Кировская правда", кировская газета "Комсомольское племя", был корреспондентом "Комсомольской правды" в Новосибирске. С 1968 года работал ответственным секретарем журнала "Смена", в 1975-1988 годах был главным редактором этого издания.

Лиханов избирался секретарем Союза писателей Москвы, членом правлений Союзов писателей СССР и РСФСР, а также был сопредседателем правления Союза писателей России. Он известен как автор психологической прозы о детях и подростках, среди наиболее известных произведений писателя - романы "Мой генерал" (1973-1974), "Русские мальчики" (2000), "Мужская школа" (2000) и множество повестей. Общий тираж произведений Лиханова, изданных в России, превышает 30 млн экземпляров. Книги писателя переведены более чем на 30 языков мира. По произведениям Лиханова сняты картины "Семейные обстоятельства" (1977), "Мой генерал" (1979), "Благие намерения" (1984) и другие.

Лиханов умер 25 декабря 2021 года в Москве на 87-м году жизни. Похоронен на Троекуровском кладбище столицы.