Путин назвал заразительным примером поддержку культуры главами регионов

По словам министра культуры Ольги Любимовой, ведомство всегда помогает отстающим регионам развивать культуру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал "хорошим заразительным примером" поддержку Минкультуры РФ, которую оно оказывает регионам, потому что после открытия культурных учреждений главы регионов начинают вкладывать в них деньги. На это глава государства указал в ходе встречи с главой министерства Ольгой Любимовой.

По словам Любимовой, ведомство всегда помогает отстающим регионам развивать культуру - например, открытием детских образовательных культурных центров. "Это всегда так тепло встречает все население. Это видит губернатор и начинает вкладывать деньги", - поделилась глава ведомства и добавила, что ранее губернаторы считали, что библиотеки неинтересны для жителей.

"Хороший пример заразителен", - с улыбкой отметил Путин.