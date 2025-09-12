В Лондоне в музее Виктории и Альберта открывается архив Дэвида Боуи

Центр содержит более 90 тыс. предметов, принадлежавших рок-певцу

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Центр Дэвида Боуи, содержащий более 90 тыс. предметов, принадлежавших британскому рок-певцу Дэвиду Боуи (1947-2016), открывается в субботу в филиале Музея Виктории и Альберта на востоке Лондона.

Экспозиция позволит всем желающим всесторонне изучить творческий путь исполнителя, начавшийся в 1960-х годах и продлившийся вплоть до его смерти в 2016 году. Она включает написанные вручную тексты таких песен, как Fame (1975), Heroes (1977) и Ashes to Ashes (1980), письма, фотографии, видеозаписи, музыкальные инструменты и премии, фрагменты оформления сцен, а также многочисленные костюмы.

Все 90 тыс. предметов коллекции, обладателем которой музей стал в 2023 году, конечно, не смогли поместиться даже в отдельном помещении филиала, расположенного в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Стратфорде. Однако посетители смогут увидеть около 200 наиболее примечательных предметов, разделенных на 9 тематических групп. Они включают редкие фотографии Боуи, сделанные его рукой рисунки, личные вещи и музыкальные инструменты, а также около двух десятков нарядов эпатажного и значительно определившего стиль сразу нескольких эпох музыканта.

Например, это хорошо известный поклонникам творчества Боуи костюм Зигги Стардаста, созданный дизайнером Фредди Буретти. Зигги Стардаст - вымышленный пришелец с Марса стал ключевым персонажем альбома 1972 года The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars и ознаменовал появление нового стиля Боуи. Примечательно также пальто с английским флагом - совместное творение самого Боуи и дизайнера Александра Маккуина для Earthling, ставшего 21-м студийным альбомом музыканта (1997).

Как сообщили в музее, частью экспозиции станет "Библиотека связей", которая "прослеживает широкое влияние Дэвида Боуи на популярную культуру - от сериала "Друзья" до моды Иссэя Миякэ и музыкантов, таких как Леди Гага, Charli XCX, Жанель Монэ и Кендрик Ламар".

"Боуи был первопроходцем в области мультидисциплинарного творчества - музыкантом, актером, писателем, исполнителем и культурной иконой, - работая так, как сегодня многие молодые творцы свободно переходят между различными дисциплинами", - сообщила куратор восточного филиала музея Мадлен Хэддон .

Приобретение коллекции и создание центра стало возможным благодаря пожертвованию в 10 млн фунтов ($12,2 млн по состоянию на 2023 год), сделанного фондом семьи миллиардера Леонарда Блаватника и звукозаписывающей компанией Warner Music Group.

О музыканте

Боуи (настоящее имя - Дэвид Роберт Джонс) - обладатель многочисленных музыкальных наград, в том числе американской премии "Грэмми". Согласно опросу, проведенному вещательной корпорацией Би-би-си, Боуи назван в Соединенном Королевстве "величайшим эстрадным артистом XX века". В 2004 году журнал "Роллинг стоун" поставил его на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и на 23-е место в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен". Последний альбом певца Blackstar вышел 8 января 2016 года, в день рождения исполнителя. Через два дня после этого он умер.