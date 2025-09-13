Генеральный директор "Национальной медиа группы" Светлана Баланова сообщала, что за первые дни проката картина собрала "несколько сотен тысяч долларов"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Прокат российско-китайского ретро-детектива "Красный шелк" в Китае продлен на месяц. Об этом ТАСС сообщил актер и генеральный продюсер фильма Гоша Куценко.

"Мы сейчас катаемся в Китае. [Там] продлили на месяц еще прокат", - сказал Куценко.

Премьера "Красного шелка" в Китае прошла 4 сентября в пекинском кинотеатре Tianying Cineplex. Двумя днями позже, 6 сентября, картина вышла в широкий прокат в Китае.

Как ранее сообщила генеральный директор "Национальной медиа группы" (НМГ) Светлана Баланова, за первые выходные проката фильму удалось собрать "несколько сотен тысяч долларов". "В новейшей истории это, конечно, рекордные сборы. <…> Он вышел в огромной конкуренции и был одним из лучших релизов", - подчеркнула Баланова на сессии "Общее культурное пространство: возможно ли оно сегодня" в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

О фильме

Фильм создан кинокомпанией Nota Bene Film Group совместно с "НМГ Кинопрокат" и Art Pictures Distribution. Это совместный проект с Китаем в области кинематографа. Фильм рассчитан как на старшее, так и на молодое поколение, включает элементы детектива и экшена.

Действие картины разворачивается в 1927 году. На Транссибирском экспрессе через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов.

В фильме снялись Милош Бикович, Елена Подкаминская, Глеб Калюжный, а также Чжэн Ханьи и другие китайские актеры. "Красный шелк" был снят на крупнейшей китайской киностудии Hengdian World Studio, а также в Иркутской, Псковской и Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума являются деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели.

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

