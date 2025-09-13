За основу постановки взяли одноименную повесть советского автора Чингиза Айтматов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьера постановки Юрия Печенежского "Белый пароход" состоялась в Черной комнате Российского академического молодежного театра (РАМТ), передает корреспондент ТАСС.

За основу "Белого парохода" взята одноименная повесть советского автора Чингиза Айтматова: в ней рассказывается о жизни семилетнего мальчика, протекающей на озере Иссык-Куль в Киргизии. Произведение вошло в перечень "100 книг для школьников", опубликованный в начале 2010-х годов, - книги из списка были рекомендованы министерством образования и науки для самостоятельного чтения.

"Эта постановка, она о том, как всем нам оставаться людьми, о том, как изо дня в день воспитывать в себе человека. Через какие поступки мы проявляем в мир то, что отличает нас от животных? Вот основная тема спектакля, которая, как мне кажется, совпадает с репертуарной линией РАМТа вообще", - отметил после предпоказа "Белого парохода" Печенежский.

Герой повести Айтматова живет - пусть и в живописных окрестностях - в окружении пьянства, мародерства, насилия и взяточничества, без мамы и папы. Спасаясь от этой серости, мальчик погружается в другую, придуманную им самим реальность: особое место в ней отводится природе и белому пароходу, на котором обязательно будет плыть отец.

"Детская совесть в человеке - как зародыш в зерне, без зародыша зерно не прорастает. И что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки, пока рождаются и умирают люди", - пишет Айтматов. Роль мальчика в постановке исполнит Данила Голофаст. В "Белом пароходе" также заняты Наталья Платонова, Олег Зима, Диана Морозова, Ольга Гришова, Алексей Гладков и Виталий Тимашков.

Вместе с режиссером над созданием спектакля работали художник Леша Лобанов, видеохудожник Екатерина Чебышева, художник по свету Максим Бирюков, хореограф Светлана Шуйская. Автором инсценировки выступила Клава Ильина.

Ближайшие премьерные показы "Белого парохода" состоятся 13, 16, 17 и 24 сентября, а также 7, 8, 9, 21 октября - все билеты на них были распроданы.