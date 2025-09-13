Ернар Садирбаев отметил, что испытывает большую ответственность перед началом конкурса

АЛМА-АТА, 13 сентября. /ТАСС/. Казахстанский певец Ернар Садирбаев, известный под псевдонимом Amre, заявил, что испытывает большую ответственность перед началом "Интервидения" в Москве, так как представляет весь Казахстан и является первооткрывателем этого конкурса для своей страны.

"Конкурс проводится после долгой паузы. Я как [его] первооткрыватель, представитель своей страны, ощущаю, что для меня это большая ответственность, - пояснил певец в интервью корреспонденту ТАСС. - Мы увидим разные культуры, разные интерпретации, даже вокально технические. Подачи, постановки разные. У каждой страны будет своя линия и свои вкусные моменты выступлений".

По словам Садирбаева, "песенная культура Казахстана славится своими супервеликолепными вокалистами", которые представляют республику "на высочайшем уровне за пределами страны". "И моя главная задача - держать эту планку", - подчеркнул исполнитель.

"Я уверен, что сам конкурс будет масштабным. И знаете, формат меня радует, радует, что члены жюри будут из разных стран. Это очень интересно для меня как профессионального вокалиста. Мне, артисту, очень интересно, как меня оценят иностранные представители, - сказал Садирбаев. - Я надеюсь, что конкурс будет очень объективным, не сомневаюсь, что он пройдет технически и по остальным критериям на очень высоком уровне".

Садирбаев - выпускник Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова, лауреат международных фестивалей и конкурсов. Он поет в стилях поп, поп-классик, латино и ритм-н-блюз. В 2021 году Садирбаев выступил в качестве участника телевизионного шоу "Маска" в Казахстане. Он также участвовал в шоу "Голос" в России, где его наставником был посол "Интервидения-2025" Дима Билан, в команде которого Садирбаев вошел в число финалистов проекта.

О конкурсе

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Интервидение" изначально было учреждено Международной организацией телевидения и радиовещания (OIRT), существовавшей с 1946 по 1993 год. Конкурс проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением" - музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В "Интервидении" принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия. Возрожденный конкурс пройдет 20 сентября в Москве. Россию на нем представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman.