АЛМА-АТА, 13 сентября. /ТАСС/. Казахстанский певец Ернар Садирбаев, известный под псевдонимом Amre, представит республику на международном конкурсе "Интервидение-2025" в РФ, исполнив написанную им песню на казахском языке под названием "Дала таны" ("Свет степи").

"Песню мы искали очень долго, работали, много композиторов отправляли нам свои разные работы в различных жанрах. В итоге мы вместе со штабом пришли к тому, что песню, скорее всего, должен я написать сам. <...> Песня получилась, по моему мнению и по мнению штаба нашей команды, очень красивой. Она лирическая, прежде всего. Называется "Дала таны", - рассказал Садирбаев в интервью корреспонденту ТАСС.

Он сообщил, что писать эту композицию ему "было сложно чисто музыкально, технически". "Потому что я, наверное, отчасти чувствую большую ответственность [перед конкурсом]. Это будет большая арена и сам проект - международный", - пояснил певец.

Говоря о своих ожиданиях от "Интервидения", Садирбаев заявил, что "задача - победить". "Я думаю, что мы готовы на все 100% и покажем высший класс", - пообещал он.

Садирбаев - выпускник Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова, лауреат международных фестивалей и конкурсов. Он поет в стилях поп, поп-классик, латино и ритм-н-блюз. В 2021 году Садирбаев выступил в качестве участника телевизионного шоу "Маска" в Казахстане. Он также участвовал в шоу "Голос" в России, где его наставником был посол "Интервидения-2025" Дима Билан, в команде которого Садирбаев вошел в число финалистов проекта.