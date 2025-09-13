Казахстанский певец Amre заявил, что считает своим учителем Диму Билана

Ернар Садирбаев отметил, что рад видеть Билана в качестве посла "Интервидения"

АЛМА-АТА, 13 сентября. /ТАСС/. Известный под псевдонимом Amre казахстанский певец Ернар Садирбаев, который представит свою страну на конкурсе "Интервидение" в РФ, заявил, что считает своим учителем российского исполнителя Диму Билана.

"Надеюсь, мы с ним там [на конкурсе] увидимся, и нам, я думаю, есть о чем поговорить. Или просто мне даже будет приятно увидеть его, так как он мой сэнсэй. Я многому у него научился за тот период, когда работал вместе с ним, в плане творческом и человеческом особенно", - подчеркнул в интервью корреспонденту ТАСС Садирбаев, говоря про Билана.

"Конечно, меня как молодого исполнителя это очень сильно радует, потому что исполнитель такого большого разряда, победитель всяких международных проектов поддерживает меня, - указал казахстанский певец. - Я был бы рад увидеть его в лице посла этого проекта ("Интервидения" - прим. ТАСС)".

Отвечая на вопрос о том, как он попал на конкурс, Садирбаев рассказал, что летом его пригласили на встречу в Министерство культуры и информации Казахстана, где рассказывали о конкурсе "Интервидение" и о том, что его кандидатура рассматривается для участия в проекте. "Потом я начал сам изучать этот проект, и совместно с министерством мы приняли решение принять участие и начали подготовку формирования штаба, музыкального продюсера и других позиций", - объяснил исполнитель.

Садирбаев - выпускник Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова, лауреат международных фестивалей и конкурсов. Он поет в стилях поп, поп-классик, латино и ритм-н-блюз. В 2021 году Садирбаев выступил в качестве участника телевизионного шоу "Маска" в Казахстане. Он также участвовал в шоу "Голос" в России, где его наставником был посол "Интервидения-2025" Дима Билан, в команде которого Садирбаев вошел в число финалистов проекта.

О конкурсе

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Интервидение" изначально было учреждено Международной организацией телевидения и радиовещания (OIRT), существовавшей с 1946 по 1993 год. Конкурс проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением" - музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В "Интервидении" принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия. Возрожденный конкурс пройдет 20 сентября в Москве. Россию на нем представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman.