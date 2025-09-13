Президент анонсировал скорое "возрождение исторической Киностудии имени Горького"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия создает кинокластер мирового уровня для ускорения развития российской киноиндустрии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на выступлении в "Зарядье" в честь Дня города Москвы.

"Последовательно формируется кинокластер мирового уровня, который призван ускорить развитие всего отечественного кинематографа", - отметил глава государства.

Он рассказал о строительстве и вводе в эксплуатацию объектов кинопарка "Москино", а также анонсировал скорое "возрождение исторической Киностудии имени Горького".

Путин также отметил, что частью повседневной жизни москвичей стали выставки, лекции, концерты, фестивали, спортивные мероприятия. "Вместе с бизнесом, предприятиями креативных, творческих индустрий Москва формирует особую, уникальную атмосферу, настроение в городе - городе, в котором хочется жить, учиться, работать и иметь свое дело, гордиться прошлым и вместе со всей Россией уверенно идти вперед", - заключил президент.