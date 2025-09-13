Каждый номер повествовал о традициях и обычаях разных этносов страны из разных регионов

ЧЕРКЕССК, 13 сентября. /ТАСС/. Всероссийский конкурс фольклорных ансамблей "Традиции", объединивший творческие коллективы из 13 регионов страны, завершился в Черкесске гала-концертом участников, передает корреспондент ТАСС.

На сцене амфитеатра столицы Карачаево-Черкесии (КЧР) многообразие фольклорного наследия России представили артисты из Адыгеи, Башкирии, Бурятии, КЧР, Москвы, Удмуртии, Краснодарского и Ставропольского краев, Архангельской, Ленинградской, Липецкой, Омской и Ульяновской областей.

Каждый номер повествовал о традициях и обычаях разных этносов страны. В их числе - башкирский обряд "Свадебный гостинец", бурятские, казачьи, удмуртские, русские народные песни, частушки в исполнении коллектива из Омска, танцы народов Северного Кавказа.

Карачаево-Черкесия впервые принимала конкурс, которому более 30 лет. В этом году он посвящен 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества и 200-летию Черкесска.

Организаторы - Министерство культуры РФ, Государственный российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, Министерство культуры КЧР и Карачаево-Черкесский республиканский центр народной культуры.