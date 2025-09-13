Машков: в постановке "Охота жить" в "Современнике" использовали ИИ

Художественный руководитель театра "Современник" отметил, что все действующие лица останутся живыми людьми

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта применили для постановки спектакля "Охота жить" по рассказам Василия Шукшина Московского театра Олега Табакова, который прошел на сцене "Современника" в Москве. Об этом заявил председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель театра "Современник", Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова народный артист РФ Владимир Машков.

"Театр динамично развивается и сегодня мы применили искусственный интеллект", - заявил худрук театра.

Машков отметил, что все действующие лица останутся живыми людьми, нейросеть их не заменит. "Артиста заменить нельзя искусственным интеллектом. Это самая незаменимая профессия. Только люди могут воспринимать и передавать эмоционально-чувственный интеллект", - заявил он.

"В таких удивительных историях Василия Макарыча Шукшина, который говорил о непредсказуемости и огромной широте русского человека, искусственный интеллект мы применили в помощь артистам", - сообщил Машков.

Из новых технологий в постановке производили генерацию изображений на экране, свет менялся в зависимости от каждой сцены, декорации двигались в динамике сюжета, а также зрители могли ощутить запах настоящего леса.

"Охота жить"

Спектакль "Охота жить" поставлен по рассказам Василия Шукшина режиссера Алены Лаптевой. Основой постановки стали известные рассказы писателя, такие как "Классный водитель", "Космос, нервная система и шмат сала", "Материнское сердце", "Охота жить" и многие другие.