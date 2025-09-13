В ноябре музей-театр планирует возобновить ежегодную премию "Почетный гном Петербурга", которая в игровой форме проводилась в 2014-2016 годах совместно с театром "Комик-Трест"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Символ детского фольклора Колобок станет главным героем праздника, который откроет 17-й сезон первого интерактивного петербургского музея-театра "Сказкин Дом". В этот день покати-персонаж выступит как актер и как демонстратор экзотической одежды от участников турнира "Одень Колобка!".

"Наши гости часто интересуются, почему мы называемся музей-театр. Идея создания экскурсии зрела давно. Теперь есть возможность совершить путешествие по интерьерам "Сказкиного Дома", рассмотреть и потрогать предметы старинного быта и редкие экспонаты. Гости узнают, как рождаются сказки, кто живет в волшебных интерьерах и какие секреты они хранят", - рассказала журналистам основатель и креативный директор театра Екатерина Андреевская. В наступающем сезоне она запускает новую форму приобщения детей к фольклору - проект "Завтрак со сказкой", который будет проходить по утрам в кафе "Сказкино варенье".

С открытием сезона заработает осенний марафон сказок для малышей 2-4 лет и для детей 5-10-летнего возраста. Откроется также ресурсный центр для педагогов младших классов. Первая встреча посвящена исследованию глубинного смысла матрешки, как важного элемента культурной самоидентификации россиян.

В ноябре музей-театр планирует возобновить ежегодную премию "Почетный гном Петербурга", которая в игровой форме проводилась в 2014-2016 годах совместно с театром "Комик-Трест".

Осенью коллектив представит свой спектакль "Лисенок Шустрик" на фестивале детских камерных театров "Волшебный фонарик". А на начало весны запланированы совместные гастроли Музея-театра "Сказкин Дом" и родственного ему Московского ЛисаПарка в Оман с циклом интерактивных спектаклей для детей на основе русской литературы.