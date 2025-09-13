Зрителям презентовали спектакль "Сны моего отца 2.0"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского академического театра имени Владимира Маяковского Егор Перегудов выпустил спектакль "Сны моего отца 2.0", передает корреспондент ТАСС. Постановка стала первой премьерой театра в сезоне 2025/2026.

В 2021 году, еще до назначения на должность худрука в Театр Маяковского, по одноименной философской сказке современного писателя Романа Михайлова Перегудов поставил "Сны моего отца" в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). В новой версии же в качестве литературной основы он объединил упомянутый текст с произведениями из сборников рассказов "Праздники" и "Ягоды" и более поздними работами автора.

Об особенностях спектакля

"Идея новой версии возникла из того обстоятельства, что в РАМТе "Сны моего отца" по разным причинам мы играть перестали. Мне кажется, что "Сны моего отца" - постановка очень важная, звучащая. Стало ее жалко - и вот случился такой "переезд". К тому же за эти 4-5 лет у всех нас что-то да поменялось. И сам Роман Михайлов написал несколько новых текстов, отрывки из которых я включил в спектакль. Добавились новые персонажи. Многое мы переосмыслили", - сказал после предпоказа Перегудов.

И актерский коллектив, и режиссер постановки обращают внимание на то, что "Сны моего отца 2.0" - спектакль многослойный, сложный для восприятия, предоставляющий пространство для размышлений и многочисленных интерпретаций. На верхнем уровне, сам приобретая форму сна, он исследует сновидение как самостоятельную реальность, со своей символикой, логикой и правилами, - реальность отчасти абсурдную.

На нижнем же, замечает Перегудов, разворачивается собственно сюжет постановки: главные герои Володя, Урод и Диджей отправляются на поиски деревянных ложек, в действительности практической ценности не имеющих, но толкающих персонажей к преодолению жизненных трудностей. Такая композиция, по словам режиссера, становится метафорой взросления человека и поиска его предназначения в мире.

"Понимаете, михайловские "Сны моего отца" - история взросления российского мальчика 1980-1990-х годов: отсюда и всякие дворовые встречи, первые бизнесы, непонятные поездки куда-то и зачем-то. Думаю, в те времена все через такое проходили. В спектакле мы тоже это, естественно, отразили", - пояснил художественный руководитель Театра Маяковского.

Актер Сергей Беляев, исполняющий в "Снах…" роль Володи, называет спектакль многослойным бутербродом. "Этот бутерброд зрителю придется резать в разных направлениях, чтобы посмотреть, что и как у него отзывается", - отметил он. Для себя артист выделяет "бытовой слой" постановки - взаимоотношения своего героя с папой: в своих снах, среди многочисленных событий, символов и лиц, Володя почти никогда не видит отца. Разминулись персонажи на долгий срок и в обыденной жизни.

"Вот эта встреча с отцом, которого ты никогда не видишь, - мне кажется, очень больная история, тяжелая: жизнь прошла, а мы так и не успели пообщаться, не встретились, не обменялись словами", - продолжил актер. Именно этот "бытовой слой" стал конвой всего спектакля. Так, "Сны…" начинаются с эпизода, в котором Отец - его играет заслуженный артист РФ Сергей Рубеко - идет на встречу с Володей, которого не видел порядка 30 лет.

Завершает спектакль стихотворение Бориса Рыжего "А иногда отец мне говорил…". "И всякий раз, не повстречав отца, я просыпаюсь, оттого что плачу", - произносит со сцены персонаж Сергея Беляева. В "Снах моего отца 2.0" также заняты Иван Выборнов (Диджей), заслуженные артисты РФ Сергей Удовик (Человек войны), Вячеслав Ковалев (Ефрейтор), приглашенный из РАМТа Денис Шведов (Урод) и другие актеры.

Под занавес

В заключение режиссер Егор Перегудов обратил внимание на художественное оформление постановки, за которое отвечают Владимир Арефьев (сценограф и художник по костюмам), Андрей Абрамов (художник по свету), Сергей Филиппов (композитор) и Игорь Шаройко (хореограф). По его словам, постановка "буквально вписана в пространство театра": она объединяет сцену и зрительный зал и вращается на 360 градусов. В работе Перегудова используется сценический дым, вентиляторы и огонь. Совмещая в себе элементы драматического театра и танца, жанр "Снов моего отца 2.0" граничит с перформансом.

Как указано на сайте Театра Маяковского, все билеты на первые два премьерных показа спектакля Перегудова (13 и 14 сентября) были распроданы. В следующий раз "Сны моего отца 2.0" представят на Основной сцене театра 9, 10 и 24 октября, а также 15 и 22 ноября.