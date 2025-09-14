Экспозиция включает уникальные фотографии из собрания музея-усадьбы "Ясная Поляна", отражающие разные этапы жизни и творчества писателя

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие фотовыставки, посвященной 197-летию со дня рождения русского писателя Льва Толстого, состоялось в Русском доме в Нью-Дели, передает корреспондент ТАСС.

Экспозиция включает уникальные фотографии из собрания музея-усадьбы "Ясная Поляна", отражающие разные этапы жизни и творчества классика. Как отметила руководитель института русского языка в Русском доме Екатерина Дыняк, наследие Толстого продолжает оказывать влияние на миллионы людей во всем мире. "Мы собрались, чтобы почтить память одного из величайших литературных деятелей в истории, чьи произведения продолжают вдохновлять и просвещать разные поколения и культуры", - сказал она.

Индийская студентка института Ануджа Шарма считает, что произведения Толстого занимают особое место в мировой литературе. "Его романы "Война и мир" и "Анна Каренина" стали вершинами искусства слова, а философские размышления о смысле жизни, ненасилии и справедливости не утратили своей актуальности", - сказала Шарма. Ее сокурсница Шина Кесари напомнила о духовной связи Толстого с республикой. "Особое место в его жизни занимала переписка с Махатмой Ганди, который черпал вдохновение в толстовских принципах ненасилия. Этот диалог двух мыслителей стал символом дружбы и взаимопонимания между Россией и Индией", - напомнила она.

Особое отношение к Толстому в Индии

Профессор Университета имени Джавахарлала Неру Мину Бхатнагар отметила особое отношение к классику русской литературы. "Лев Толстой является одним из самых известных русских писателей в Индии. Индийцы хорошо знакомы с его произведениями. В них можно найти суть человеческого существования, глубокий смысл нравственных и духовных ценностей. Его почитают как великого гуманиста и поборника истины и справедливости. Знаменитый индийский писатель Рабиндранат Тагор обоснованно называл Толстого "учителем человечества", - отметила Бхатнагар.

Председатель Союза переводчиков-русистов Индии Сону Саини подчеркнул значимость творчества писателя для индийской культуры. "Произведения Толстого читали в Индии целые поколения. Его труды активно переводятся на хинди и другие языки. Мы не только помним и знаем его творчество, но и многому научились на его книгах", - заявил доцент центра русских исследований при Университете Джавахарлала Неру.

Ректор Университета английского и иностранных языков в Хайдарабаде профессор Абхай Морье отметил, что Толстой продолжает оставаться одним из самых читаемых русских писателей в республике. "Конечно, не все могут осилить его роман "Война и мир", но его повести и роман "Анна Каренина" пользуются особой популярностью. Именно по мотивам этого произведения в Индии был снят фильм "Майя Мемсахиб" ("Госпожа Майя" - прим. ТАСС)", - сказал Морье.