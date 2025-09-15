Награды в категории "Лучшая комедийная актриса" удостоилась Джин Смарт

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Канадский актер Сет Роген удостоился телевизионной премии Emmy в категории "Лучший комедийный актер" за роль в сериале "Киностудия" (The Studio, 2025). Трансляция церемонии награждения ведется на телеканале CBS.

За победу с ним боролись Адам Броди с сериалом "Никто этого не хочет" (Nobody Wants This, 2024 - н. в.), Джейсон Сигел, сыгравший в "Терапии" (Shrinking, 2023 - н. в.), Мартин Шорт с ролью в "Убийствах в одном здании" (Only Murders in the Building, 2021 - н. в.), а также Джереми Аллен Уайт за роль в сериале "Медведь" (The Bear, 2022 - н. в.).

Награды в категории "Лучшая комедийная актриса" удостоилась Джин Смарт, сыгравшая в сериале "Хитрости" (Hacks, 2021 - н. в.).

Премию в категории "Лучший комедийный актер второго плана" получил Джефф Хиллер за роль в сериале "Кто-то где-то" (Somebody Somewhere, 2022-2024). Лучшей комедийной актрисой второго плана была признана Ханна Айнбиндер, исполнившая роль Авы Дэниелс в "Хитростях".

Премия Emmy, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается Академией телевизионных наук и искусств США за передачи, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра (прайм-тайм). 77-я церемония награждения проходит на концертно-театральной площадке Peacock Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), которая вмещает более 7 тыс. человек.