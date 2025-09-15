Они раотали в тандеме с художниками и специалистами по анимации

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Профессиональные скульпторы и анатомисты были привлечены к работе по созданию цифрового аватара певца, поэта и актера Владимира Высоцкого для музыкального шоу "Высоцкий. Высота". Это первая в России бесшовная работа на стыке цифровых технологий, традиционного искусства и науки, рассказал ТАСС гендиректор компании "Цифровые легенды", генеральный продюсер шоу Александр Мамонов.

"Эта работа была проделана профессиональными скульпторами и художниками в тандеме со специалистами по анимации. Не будет преувеличением сказать, что это первая в России, а возможно и в мире, настолько объемная и глубокая бесшовная работа на стыке цифровых технологий, традиционного искусства и науки", - говорит Мамонов.

24 октября Высоцкий "выступит" на сцене Live Арены в Москве в виде цифрового аватара. По словам продюсера шоу, для создания аватара была привлечена команда профессиональных скульпторов и анатомистов. "Прежде, чем перейти к реализации цифрового аватара в технологии 3D-скульптинга, мы проделали скрупулезную "закадровую" работу, учитывающую все нюансы мимики Высоцкого для каждой песни, которую он исполняет в шоу, для каждого монолога, который он произносит со сцены. Перед нами стояла задача максимально достоверно воссоздать образ Высоцкого таким, как он запомнился поклонникам его творчества на сцене и в кино, а также таким, каким его помнили и знали его близкие и друзья", - пояснили собеседник агентства.

Как сказал Мамонов, для организаторов это была глубокая творческая и психологическая задача. "В результате, за тысячи часов работы над цифровым аватаром, благодаря воспоминаниям, фотографиям, видеозаписям, дневникам и письмам нам удалось прийти к живому и теплому образу Владимира Семеновича, который "узнали" и близкие, и поклонники", - добавил генеральный продюсер музыкального шоу.

На шоу 24 октября песни Высоцкого прозвучат в аранжировках для джазового и симфонического оркестров. На сцене вместе с ним также "выступят" фотореалистичные цифровые аватары Леонида Агутина, Полины Гагариной, Сергея Шнурова и Григория Лепса.