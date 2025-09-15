Статуэтку в категории "Лучшая драматическая актриса" получила Бритт Лауэр за роль в "Разделении"

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Американец Ноа Уайли удостоился телевизионной премии Emmy в категории "Лучший драматический актер" за роль в сериале "Больница Питт" (The Pitt, 2025). Трансляция награждения велась на телеканале CBS.

За награду в этой номинации вместе с Уайли боролись Стерлинг К. Браун с ролью в сериале "Рай" (Paradise, 2025), Гари Олдман, сыгравший Джексона Лэма в "Медленных лошадях" (Slow Horses, 2022 - н. в.), Педро Паскаль за сериал "Одни из нас" (The Last of Us, 2023 - н. в.) и сыгравший в "Разделении" (Severance, 2022 - н. в.) Адам Скотт.

Награду в категории "Лучшая драматическая актриса" получила Бритт Лауэр за роль в "Разделении". Премия лучшему драматическому актеру второго плана досталась Трэмеллу Тиллману также за "Разделение". Лучшей драматической актрисой второго плана признана Кэтрин Ланаса, сыгравшая в "Больнице Питт".

Премия Emmy, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается Академией телевизионных наук и искусств США за передачи, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра (прайм-тайм). 77-я церемония награждения прошла на концертно-театральной площадке Peacock Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), которая вмещает более 7 тыс. человек.