Лучшим комедийным сериалом стала "Киностудия"

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Телевизионная премия Emmy в номинации "Лучший драматический сериал" досталась проекту "Больница Питт" (The Pitt, 2025), повествующему о работе врачей скорой помощи в Питтсбурге. Трансляцию церемонии награждения в воскресенье вел телеканал CBS.

На премию в этой категории также претендовали сериалы "Медленные лошади" (Slow Horses, 2022 - н. в.), "Разделение" (Severance, 2022 - н. в.), "Рай" (Paradise, 2025), "Одни из нас" (The Last of Us, 2023 - н. в.), "Андор" (Andor, 2022-2025), "Дипломатка" (The Diplomat, 2023 - н. в.) и "Белый Лотос" (The White Lotus, 2021 - н. в.).

Лучшим комедийным сериалом признали "Киностудию" (The Studio, 2025). Награды за лучший мини-сериал удостоился проект "Переходный возраст" (Adolescence, 2025).

Премия Emmy, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается Академией телевизионных наук и искусств США за передачи, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра (прайм-тайм). 77-я церемония награждения прошла на концертно-театральной площадке Peacock Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), которая вмещает более 7 тыс. человек.