МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин примет участие в съемках второй части фильма "Хоккейные папы". Об этом сообщил режиссер-постановщик картины Андрей Булатов на питчинге Фонда кино в Минкультуры РФ.

"Легендарный хоккеист и мировая звезда Александр Овечкин не просто поучаствует в фильме, но также будет помогать в его продвижении", - сказал Булатов.

По словам постановщика, в новой истории хоккейные папы вместе со своими повзрослевшими детьми примут участие в международном хоккейном фиджитал-турнире "Игры будущего". "Чтобы одержать победу над сильнейшими командами мира, героям придется заново поверить в себя и в свою команду, преодолеть трудности и научиться находить общий язык с подростками - как в жизни, так и на льду", - добавил режиссер.

Булатов уточнил, что в фильме сохранится музыкальная линия: "Во второй части будет много оригинальных песен, как и в первой, которые уже звучат в раздевалках не только хоккейных, но и футбольных команд".

К своим ролям вернутся актеры Алексей Бардуков, Анна Чиповская и Михаил Пореченков, Александр Обласов и другие.

