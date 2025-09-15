В продолжении картины герои сразятся с ведьмой Мореной

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Семейный фильм "Царевна-лягушка 2" выйдет в российский прокат 6 марта 2026 года. Об этом сообщил продюсер картины Марк Рогальский на питчинге Фонда кино в Минкультуры РФ.

"Герои в исполнении Вали Ляпиной, Александра Метелкина, Романа Курцына, Светланы Пермяковой и Никиты Кологривого столкнутся с трехмерными горгульями, черным сказочным вороном, ожившими деревянными истуканами. Фильм будет более красочным, богатым, насыщенным шутками, но и романтическими, трогательными моментами, чем первая часть", - сказал Рогальский.

Он напомнил, что первая часть собрала в прокате почти 600 млн рублей. "Мы планируем завершить работу над продолжением к концу года и выйти на ту же дату - 6 марта 2026 года. Хотим собрать не меньше 550 млн, но учитывая масштаб - актеров больше, экшена больше, юмора больше - цифра может оказаться и выше", - отметил продюсер.

По его словам, в продолжении герои сразятся с могущественной ведьмой Мореной, которая стремится обрести абсолютную власть с помощью волшебных камней.

Бюджет картины составил 250 млн рублей с учетом компьютерной графики. Производством занимается киностудия "Соль".