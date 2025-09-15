Создатели оценивают возможные сборы картины в районе 300 млн рублей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Фильм "Папины дочки. Мама вернулась" выйдет в российский прокат 30 октября. Об этом сообщил продюсер картины Виталий Шляппо на питчинге в Минкультуры РФ, отметив, что при создании сериала "Папины дочки" создатели мечтали снять полный метр.

"Мы начали делать сериал "Папины дочки" в 2007 году. С тех пор прошло 18 лет, он уже успел закрыться. Совершенно неожиданно несколько лет назад мы его продолжили - новые "Папины дочки" уже вышли, сейчас четыре сезона, и мы видим колоссальный отклик от зрителя. Все эти годы мы мечтали сделать по этой истории полный метр. И вот сейчас пришло это время - мы сделали кино, которое выйдет в кинотеатрах 30 октября", - сказал Шляппо.

По словам продюсера, работа над фильмом сопровождалась большим вниманием поклонников: "На съемках в Кисловодске мы ни разу не видели такого количества зрителей, которые приходили просто посмотреть сам процесс. Это еще раз доказывает, что у проекта есть своя фанатская аудитория", - отметил он.

Создатели оценивают возможные сборы фильма в районе 300 млн рублей, однако, как отметил Шляппо, команда надеется на более высокие цифры. Фильм снят компанией "ВБЛ Груп".