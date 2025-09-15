Регина Никифорова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, посвятила 65 лет своей карьеры Большому театру России

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Представление балета "Лебединое озеро", которое состоится 16 сентября, Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) посвящает педагогу-репетитору кордебалета заслуженному деятелю искусств РФ Регине Никифоровой, 25 августа отметившей свой девяностый день рождения. Об этом сообщается на сайте ГАБТ.

Из своих 90 лет 65 Никифорова работает в Большом театре России. Воспитанница школы Московского балета, чьи годы учебы пришлись на послевоенное время, она вступила в труппу Большого театра в 1960 году. Как артистка балета участвовала в постановках Леонида Лавровского, Федора Лопухова, Леонида Якобсона, Ростислава Захарова, наконец, Юрия Григоровича. Он прозорливо выделил Никифорову и дал развитие ее педагогическому дару. Она стала взыскательным педагогом, направляющим усилия труппы к единству и художественной целостности. Как педагог и ассистент Григоровича работала над постановками около полусотни балетов разных стилей.

Кроме того, Никифорова в 1992 году вместе с коллегой Ниной Кудрявцевой, с благословления Юрия Григоровича создала ныне всемирно известный Международный балетный приз Benois de la danse - "Балетный Бенуа". Более 30 лет балетный "Оскар" отмечает лучшее и знаменательное на всем мировом танцевальном пространстве.

Великий педагог

Своим мнением о Регине Никифоровой поделилась с корреспондентом ТАСС народная артистка РФ Светлана Захарова. "В истории искусства есть имена, сияющие на афишах. Но также есть имена тех, кто своей жизнью и трудом сохраняет и приумножает величие русского балета. Имя Регины Семеновны Никифоровой принадлежит именно к этому ряду. Невероятная энергия, страсть к совершенству и безупречный вкус - таковы качества, определяющие ее творческую и человеческую сущность", - сказала балерина.

По ее словам, жизнь Никифоровой - "образец подлинного служения искусству, наполненного самоотдачей, неиссякаемой энергией и глубокой мудростью". "Она строго хранит великие балетные традиции. Но в то же время она всегда открыта новому, незаурядному, свежему. В этом ее особый редкий дар", - продолжила собеседница агентства.

"Регина Семеновна - великий педагог, хранительница традиций и вдохновитель новых поколений. Работать и творить рядом с ней - истинная удача и счастье, дарованное судьбой. Мы гордимся тем, что можем назвать себя ее современниками и учениками", - заявила Захарова.

Большой театр посвящает Регине Никифоровой сегодняшний афишный спектакль "Лебединое озеро". Главные партии в нем исполнят Анна Никулина, Дмитрий Выскубенко и Владислав Лантратов.