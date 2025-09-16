Малый театр впервые обращается к творчеству Владимира Набокова

На Малой сцене пройдет премьера постановки Владимира Даная "Защита Лужина"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Премьера постановки Владимира Даная "Защита Лужина" пройдет 16 сентября на Малой сцене на Большой Ордынке Государственного академического Малого театра. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе культурного учреждения.

В основу спектакля лег одноименный роман Владимира Набокова, написанный в конце 1920-х годов - Малый театр обращается к творчеству автора впервые. В центре повествования - шахматист Лужин, одержимый процессом игры. Набоков рассказывает его историю с детства - увлекаться шахматами герой начал именно тогда - до самой смерти. Одержимость Лужина со временем находит выход в реальность: многочисленные шахматные комбинации перемещаются с поверхности черно-белой доски в плоскость повседневной жизни, вызывая у него расстройство нервов. Заботиться о персонаже берется юная девушка, дочь русских эмигрантов, живущих в Берлине, - впоследствии она становится женой Лужина.

О театральной интерпретации романа

Именно со сцены знакомства шахматиста с будущей супругой и начинается спектакль Даная. Комментируя работу с текстом Набокова, режиссер, также выступающий автором сценической версии, заметил, что язык автора в "Защите Лужина" предельно сложен. Вместе с тем Данай не стремился привнести в уже написанное в романе что-то кардинально новое. "Я хотел максимально сохранить в спектакле то, что уже было заложено самим Набоковым", - пояснил он после предпоказа постановки, добавив, что пошел по пути линейного повествования.

"Если мы говорим о классике, не имеет значения, когда было написано произведение. Оно будет оставаться актуальным всегда: все равно речь здесь идет о человеке, о его взаимоотношениях с родителями, о взаимоотношениях родителей с ребенком, о взаимоотношениях мужчин и женщин, о взаимодействии людей с миром - внешним и внутренним, своим собственным. И, когда писатели пишут романы, думаю, всегда выбирается определенная область - та, которой человек посвящает свою жизнь. В нашем случае это шахматы. Возникает образ такого шахматного гения", - добавил режиссер.

На вопрос журналистов о главном конфликте спектакля Данай ответил коротко: "Лужин - гений, который не вписывается в реальность". Такой конфликт с миром, по словам режиссера, случается у всех. "Моя дочь, когда была в первом или втором классе, стала получать плохие оценки. Я говорю: "Ну, Серафима, что же у тебя с "Окружающим миром", а?". Она в ответ: "Папа, с "Окружающими миром" у меня война". Вот так, - отмечает создатель, - и у Лужина".

Интересно, что в этой войне, как заключил режиссер, вряд ли можно определить победителя: Лужин принимает решение выйти из игры. "Почему-то вдруг он начинает воспринимать мир как какую-то игру, будто бы кто-то выступает против него с какими-то ходами. В конце концов Лужину кажется, что он проигрывает. И выход герой находит в том, чтобы эту игру покинуть (персонаж Набокова кончает жизнь самоубийством - прим. ТАСС)", - констатировал Данай.

Артисты о ролях

Роль Лужина в спектакле исполняет Михаил Зубарев. "Я читал пару биографий шахматистов, но не могу сказать, что за что-то зацепился. Дело не совсем в этом. Ориентировался на следующее: Лужин - это человек с оголенным сознанием, он видит мир совершенно иначе. Я специально ходил в психиатрическую клинику, чтобы посмотреть, как существуют эти люди. Сразу оговорюсь: я не играю психбольного, но, кажется, мироощущение у людей, которые страдают такими болезнями, схоже с мироощущением Лужина. Шахматы помогают ему защититься от окружающего мира, отключиться от проблем: в игре все определенно, все четко", - поделился актер.

Возлюбленную Лужина в постановке Даная играет Елизавета Долбникова. "В первом акте моя героиня цепляется за какую-то его таинственность, загадочность. И по ходу развития сюжета начинает - наверное, даже больше в своей голове - это как-то раскручивать. У нее появляется желание поддержать Лужина: как будто ей попался маленький птенчик, которого обязательно нужно спасти, - рассказывает актриса про свою героиню. - И все свои силы она устремляет на него".

Под занавес

В "Защите Лужина" также заняты Дмитрий Зеничев, Любовь Ещенко, Константин Юдаев, Наталья Калинина, Алэн Салтыков и Алексей Мишин. Художником-постановщиком спектакля выступает Стефания Филатова, художником по свету - Георгий Новиков. Заслуженный работник культуры РФ Владимир Егоров и Мария Вопилиа - ассистенты режиссера. Суфлер - заслуженная артистка РФ Лариса Андреева.

Ближайшие премьерные показы спектакля состоятся 16 и 24 сентября, а также 9 и 29 октября. Билеты на первые два из них, как отмечается на сайте Малого театра, были распроданы. Вероятно, "Защита Лужина" не станет последним обращением Даная к творчеству Набокова: увлеченный творчеством автора, режиссер не исключил появления театральных интерпретациями других его произведений.