Продюсер требовал с компании "Издательство джем" 5,6 млн рублей за нарушение авторских прав

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Москвы, который отказал продюсеру Леониду Величковскому, автору песен группы "Технология", во взыскании 5,6 млн рублей компенсации с компании "Издательство джем" за нарушение авторских прав и признал заключенный в 2003 году авторский договор о передаче исключительных прав расторгнутым. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Решение Арбитражного суда города Москвы от 25.03.2025 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в документе.

Суд первой инстанции установил, что в 2003 году стороны заключили авторский договор о передаче исключительных прав на 28 музыкальных произведений. По его условиям издательство обязалось выплачивать автору 10% от лицензионных сборов ежеквартально, однако за более чем 20 лет вознаграждение не перечислялось. В 2024 году компания перевела на депозит нотариуса 345 рублей, что суд признал недобросовестным исполнением обязательств.

Арбитражный суд Москвы признал договор расторгнутым с 1 апреля 2024 года по причине существенного нарушения, но отказал во взыскании компенсации, так как доказательств использования произведений после прекращения действия договора представлено не было.

Апелляционная коллегия согласилась с этими выводами и отклонила жалобу "Издательства джем" на решение Арбитражного суда Москвы о признании договора расторгнутым, отметив, что доводы компании не подтверждены доказательствами.