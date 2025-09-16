В проект вошли зарисовки, фотографии, дневниковые записи и эссе, а центральный эпизод рассказывает о том, как судно село на мель, сообщила автор

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Художница, член Союза художников Лада Подольская (Москва) создала двухтомное издание "Дневник наблюдений. Анатомия Айсберга 1.0 и 1.1" по итогам арктической экспедиции на научно-экспедиционном судне "Михаил Сомов" в 2023 году. Как сообщила ТАСС автор, в проект вошли зарисовки, фотографии, дневниковые записи и эссе, а центральный эпизод книги рассказывает о том, как судно село на мель.

"Проект стал итогом участия в экспедиции 2023 года к островам Северного Ледовитого океана на борту научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов". Двухтомник сочетает графику, фотографии, эссе и дневниковые записи, создавая "тотальную инсталляцию" в формате книги. Особое внимание уделено драматическому эпизоду экспедиции - посадке судна на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, что стало метафорой хрупкости человеческих усилий перед лицом природы", - сказала Подольская.

Подольская выступила не только как художник, но и как автор текстов, дизайна и верстки издания. Она объясняет, что эта работа - попытка зафиксировать "анатомию" арктического ландшафта и внутренних переживаний через призму искусства.

Экспедиция проходила по Белому, Баренцеву и Карскому морям, где посетила ряд полярных станций на побережье и островах, в том числе архипелагов Северная Земля, Новая Земля и Земли Франца-Иосифа. "Михаил Сомов" сел на мель 24 июля 2023 года между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа, сошел с мели 8 августа. Участников экспедиции с "Михаила Сомова" пересадили на судно "Профессор Молчанов", оно пришло в Архангельск 16 августа, "Сомов" вернулся в Архангельск 18 августа. Часть работ Подольской написано на "Молчанове".

"Арктика - это не просто точка на карте. Это состояние души. Вечный свет полярного дня, замкнутое пространство и бесконечная, убегающая линия горизонта обнажает суть вещей, заставляет задуматься о том, что остается, когда исчезают привычные ориентиры. Мой дневник - это попытка уловить мгновения, которые меняют нас навсегда. Айсберг - это метафора в самом широком смысле, это образ России, ее истории, настоящего и будущего", - пояснила она.

В произведениях Подольской из экспедиции представлены как пейзажи высокоширотной Арктики: айсберги, небо, столовые горы Земли Франца-Иосифа, озеро Космическое на острове Хейса, так и атмосфера работы в Арктике, и само судно "Михаил Сомов" с его красными палубами. По словам художницы, название проекта отсылает к идее, что видимая часть айсберга - лишь малая доля его сути, в которой он является символом бессмертия: плывет как физическое тело, тает, растворяясь под лучами солнца, и вновь возрождается, как только подует северный ветер.