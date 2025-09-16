"Росизо" представит выставку о личности Сергея Эйзенштейна

Экспозицию подготовили совместно с Музеем кино, сообщили в пресс-службе центра

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Выставочный проект "Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек", приуроченный к 100-летию выхода на экраны фильма "Броненосец "Потемкин", откроется 25 сентября в музейно-выставочном центре "Росизо". Экспозиция подготовлена совместно с Музеем кино, сообщили ТАСС в пресс-службе музейно-выставочного центра.

"Совместный проект "Росизо" и Музея кино посвящен всестороннему анализу творчества выдающегося советского режиссера, новатора и теоретика кино, чьи фильмы "Броненосец "Потемкин", "Стачка", "Александр Невский" и "Иван Грозный" навсегда изменили язык мирового кинематографа. Научным консультантом выставки выступил киновед, историк кино, специалист по творчеству С. М. Эйзенштейна Наум Клейман", - говорится в сообщении.

Выставка продемонстрирует многогранность личности Эйзенштейна. Впервые его театральные эскизы, выполненные в кубистической манере, будут сопоставлены с оригиналами живописных работ Пабло Пикассо. Кроме того, знакомые публике образы из фильма "Иван Грозный" будут показаны рядом с серией офортов Франсиско Гойи. "Редкая графика, кино- и фотоматериалы, живопись, представленные на выставке, создадут необходимый исторический и художественный контекст", - добавили в "Росизо".

Гости музейно-выставочного центра также смогут ознакомиться с авангардными инсталляциями, которые передают внутренний мир художника и воссоздают художественный метод влияния на зрителя, созданный Эйзенштейном - "монтаж аттракционов". Особое место на выставке займет документальный фильм, который исследует вклад Эйзенштейна в мировое кино на основе интервью с известными киноведами. Посетить выставку можно будет до 25 января 2026 года.

Партнеры проекта

Партнерами и участниками выступили Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственный центральный музей кино, Государственный музей истории российской литературы им. В. И. Даля, Государственный центральный музей современной истории России, Государственный фонд кинофильмов РФ, Российский государственный архив литературы и искусства, Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, Рязанский государственный областной художественный музей им. И. П. Пожалостина, Ивановский областной художественный музей, Российский государственный архив кинофотофонодокументов, частные собрания и коллекции.