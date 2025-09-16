Лидер КПРФ отметил, что страны Запада пропагандируют "различные извращения" на своем песенном конкурсе

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Международный песенный конкурс "Интервидение" обретет большую популярность, чем "Евровидение", на котором страны Запада пропагандируют различные извращения, сказал ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он также отметил, что внимательно следит за творчеством представителя РФ на конкурсе - заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman.

"Я абсолютно уверен: все, что мы будем делать, будет абсолютно популярным. Я Европу хорошо знаю, был там везде, но меня поражает, что там случилась какая-то эпидемия, вырождение, причем почти во всем. <…> Там было много талантливых людей, интересных, содержательных. А сейчас? <...> Я смотрел "Евровидение", "Добровидение". Не все, но тем не менее. Это было ярко и интересно. Но когда Запад стал тащить всякие извращения на телевидение, мне это не только не понравилось, мне и не захотелось больше на это смотреть", - сказал лидер коммунистов.

При этом "Интервидение" Зюганов смотреть планирует и желает всем его участникам достойного выступления на конкурсе. "Речь тут не только про песню, не только про музыку и даже слова. Это образы, настроения, восприятия", - отметил он.

Зюганов также рассказал, что внимательно следит за творческой биографией Ярослава Дронова и "с удовольствием встает" и подпевает артисту, когда слышит исполнение его песни "Встанем".

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года на площадке "Live Арена". Участие в конкурсе подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС. ТАСС - информационный партнер конкурса.