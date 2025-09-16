В современном "монетизированном мире" неизвестному имени трудно выйти на большую сцену, отметил народный артист

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Возобновление практики советских художественных советов могло бы помочь талантливым молодым музыкантам получить поддержку после окончания академий. Таким мнением с ТАСС поделился народный артист России пианист Даниил Крамер.

"Я сторонник возобновления худсоветов с участием действительно авторитетных деятелей культуры. Я сам проходил худсовет в Московской филармонии, где сидели Плетнев, Петров, Крайнев, Горностаева. Это были имена мирового уровня, и именно такие люди должны помогать настоящим молодым музыкантам пробиваться", - сказал он.

По словам Крамера, в современном "монетизированном мире" неизвестному имени трудно выйти на большую сцену. "Иногда наверх пробиваются не самые талантливые, а те, кто обладает связями или поддержкой. В итоге система часто выводит на первый план посредственность, тогда как сильные музыканты остаются в тени", - отметил он.

Пианист подчеркнул, что конкуренция в искусстве необходима, однако для выявления настоящих дарований требуется профессиональный отбор. "Такие механизмы позволят не только помочь молодым музыкантам, но и сделать музыкальную культуру России более конкурентоспособной", - заключил Крамер.