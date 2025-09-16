Новая работа режиссера повествует о создании дебютного фильма Жан-Люка Годара "На последнем дыхании"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Специальный показ фильма - участника 78-го Каннского кинофестиваля "Новая волна" Ричарда Линклейтера пройдет 7 октября на кинофестивале "Маяк", сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов.

"Два года назад Жан-Люк Годар покинул нас, и я подумал: пришло время снять фильм об одном конкретном моменте в истории - о рождении новой волны. Это мое любовное письмо к тем, кто зародил во мне желание снимать кино, помог поверить в то, что я на это способен. Я до сих пор считаю эту эпоху ключевой в истории кино. И лучше всего ее воплощает именно Годар. Для него не существовало правил, кроме его личной добросовестности как творца", - передают в пресс-службе слова режиссера.

Новая работа Ричарда Линклейтера повествует о создании дебютного фильма Жан-Люка Годара "На последнем дыхании". Проект полностью снят на французском языке. В ролях: Зои Дойч (Джин Сиберг), Обри Дюллен (Жан-Поль Бельмондо) и Гийом Марбек (Жан-Люк Годар). Мировая премьера прошла в рамках основного конкурса на 78-м Каннском кинофестивале. В России картина будет показана во внеконкурсной программе кинофестиваля "Маяк" в Геленджике 7 октября.

По словам программного директора кинофестиваля "Маяк" Стаса Тыркина, киноработа Линклейтера посвящена людям, трудившимся в киноиндустрии "в совершенно конкретное, отведенное им историей время". "Я думаю, что кинематографисты любой страны воспримут эту картину не только как историческую фреску, но и как - до определенной степени - кино о себе, о том прекрасном "пузыре", в котором мы существуем, снимая кино, смотря кино, разговаривая о нем. Вот почему мы с удовольствием делаем российскую премьеру этой картины на фестивале "Маяк", - добавил он.

Российские зрители увидят "Новую волну" на экранах 6 ноября 2025 года. В этом году кинофестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.