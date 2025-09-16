В Мурманске создали аудиоспектакль о визите в СССР Фиделя Кастро в 1963 году

В городе кубинский лидер впервые увидел снег и встал на лыжи

МУРМАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Аудиоспектакль о визите в СССР Фиделя Кастро создали в Мурманске, ставшим первым советским городом, куда приехал кубинский лидер в 1963 году. В основу произведения легли архивные записи, публикации в СМИ и воспоминания участников тех событий, сообщил ТАСС автор сценария, историк Дмитрий Ермолаев.

"Гость с Острова свободы" - это иммерсивный аудиоспектакль, который сможет погрузить слушателей в события тех лет. Он сделан в драматическом ключе, там есть моменты, когда Фидель разговаривает с пилотами самолета, которые доставляют его на Кольский полуостров. Мы также сможем попасть на торжественный концерт, где моряки Северного флота вручают Кастро бескозырку и фуражку, на митинг на привокзальной площади Мурманска, с которого приводится архивная аудиозапись речи кубинского лидера и много других моментов", - рассказал Ермолаев.

Фидель Кастро посетил СССР в 1963 году в условиях строгой секретности. Его визит начался с Мурманска, куда его доставили на самолете, так как другие логистические варианты были либо намного опасней, либо заблокированы по инициативе США. Ермолаев отметил, что еще за полгода до визита Кастро нельзя было поверить в то, что такой полет возможен. В Мурманске кубинский лидер впервые увидел снег и встал на лыжи.

"Это был очень важный момент в истории и Кубы, и СССР, связанный с Карибским кризисом, событиями кубинской революции. В Мурманске Кастро встречали не просто как легендарного революционера, а как самую настоящую мировую звезду. Старожилы вспоминали, что люди проломили крыши трех ларьков, на которых стояли. На митинге в центре города все было битком", - пояснил Ермолаев.

Свои голоса мурманчанам из 1963 года отдали актеры мурманских театров. Впервые в записи принял участие местный семиклассник Даниил Славин, исполнивший роль юного мурманчанина Петьки, который бежит на митинг с участием Фиделя Кастро. Первые слушатели смогут познакомиться с иммерсивным спектаклем уже в октябре.

"Гость с Острова свободы" стал одним из произведений проекта "Шагай и слушай. Культурно-познавательные путешествия в историю Мурманска", который включает в себя результаты творческого осмысления знаковых событий 20-х и 60-х годов прошлого века. Проект реализуется при поддержке регионального министерства культуры и Государственного архива Мурманской области совместно с продюсерским центром "Северный характер".